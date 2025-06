CONCERT LA MAISON FOLLE Montpellier 21 juin 2025 07:00

Hérault

CONCERT LA MAISON FOLLE Place Chabaneau Montpellier Hérault

Tarif : – –



2025-06-21

2025-06-21



2025-06-21

Concert du groupe La Maison Folle place Chabaneau pour la Fête de la Musique à 20h45

Groupe montpelliérain. Chansons originales en français. Rock Pop Funk.

Place Chabaneau

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@lamaisonfolle.fr

English :

Concert by La Maison Folle on Place Chabaneau for the Fête de la Musique at 8:45 p.m

Group from Montpellier. Original songs in French. Rock Pop Funk.

German :

Konzert der Gruppe La Maison Folle auf dem Place Chabaneau anlässlich der Fête de la Musique um 20.45 Uhr

Gruppe aus Montpellier. Originalsongs auf Französisch. Rock Pop Funk.

Italiano :

Concerto della Maison Folle in Place Chabaneau per la Festa della Musica alle 20.45

Gruppo di Montpellier. Canzoni originali in francese. Rock Pop Funk.

Espanol :

Concierto de La Maison Folle en la plaza Chabaneau con motivo de la Fiesta de la Música a las 20.45 h

Grupo de Montpellier. Canciones originales en francés. Rock Pop Funk.

