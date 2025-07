Concert La Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly Musiques Rive Gauche Église de Saint-Lunaire Saint-Lunaire

2025-07-18 20:00:00

Concert en partenariat avec le Festival Musiques Rive Gauche (Dinard).

Vous vivrez avec eux un moment privilégié, transportés par la pureté de leurs voix cristallines qui vous feront vibrer au rythme de leurs chants et de leur passion. Le programme sera composé des chefs d’œuvre de la musique française Fauré, Gounod, Charpentier, Franck… Considéré comme le meilleur chœur de garçons français, et créé sous sa forme actuelle en 1956 en prenant la suite d’une Schola fondée un siècle plus tôt, les Petits Chanteurs ont pour mission de faire découvrir les richesses de la musique sacrée et transmettre un message de paix. Sous la direction de leur chef, François Polgár ancien chef à l’Opéra de Paris, puis Chef du chœur de Radio France ils continuent, avec le même enthousiasme, à parcourir la France et le monde en chantant.

The Paris Boys Choir l’autre nom de cette chorale de la région parisienne se produit régulièrement tournée en France et à l’étranger (Europe, USA, Russie, Corée, Chine…) L’an dernier la Maîtrise s’est produite en Argentine et en Uruguay pour sa première apparition en Amérique Latine Buenos Aires, Montevideo, Córdoba, Mendoza…

Ils seront accompagnés dans leur concert par l’organiste Jean-Christophe Polgár, lui-même ancien choriste.

Car la Maîtrise de Sainte-Croix de Neuilly, c’est aussi une grande famille, dans laquelle toutes les générations sont réunies autour d’un projet de vie et de partage, au sein d’un célèbre établissement scolaire parisien.

ENTRÉE LIBRE participation au chapeau .

Église de Saint-Lunaire Boulevard de la Motte Cartier Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

