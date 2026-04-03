Concert La Mal Coiffée à Montpellier !, Le JAM, Montpellier
Concert La Mal Coiffée à Montpellier !, Le JAM, Montpellier vendredi 3 avril 2026.
Concert La Mal Coiffée à Montpellier ! Vendredi 3 avril, 21h00 Le JAM Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-03T21:00:00+02:00 – 2026-04-03T22:30:00+02:00
Fin : 2026-04-03T21:00:00+02:00 – 2026-04-03T22:30:00+02:00
Lien de réservation : Billetterie Festik
La Mal Coiffée reprend la parole contre toutes les dominations, coloniales, nationales, économiques, médiatiques… Avec sa polyphonie et ses percussions, elle nous raconte nous, gens d’ici, ou plutôt gens vivant ici, en Languedoc, avec nos héritages et nos histoires particulières. Avec la langue occitane toujours debout, toujours chantante, toujours prête à clamer ses solidarités, et à se nourrir de toutes les émancipations et résistances populaires de par le monde.
Production : Sirventés, Cultura de primièra necessitat
Le JAM 100 rue Ferdinand de Lesseps 34000 MONTPELLIER Montpellier 34071 Prés d’Arènes Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/sirventes/product/concert-la-mal-coiffee/?fbclid=IwY2xjawQviApleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFwVWN6eGZWN0ZmMUQ1RDFlc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHrL4vt5OfZo6eMepyEILOIzj2XjpHheSALVrzVNM3os5v9CdiheOUek9DAZL_aem_hW52TKziPgFI50AgXZkJaQ »}] [{« link »: « https://billetterie.festik.net/sirventes/product/concert-la-mal-coiffee/?fbclid=IwY2xjawQviApleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFwVWN6eGZWN0ZmMUQ1RDFlc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHrL4vt5OfZo6eMepyEILOIzj2XjpHheSALVrzVNM3os5v9CdiheOUek9DAZL_aem_hW52TKziPgFI50AgXZkJaQ »}]
Concert de La Mal Coiffée, Album ROJAS, le 3 avril 2026 à 21h au JAM à Montpellier occitan polyphonie
©KipLott
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