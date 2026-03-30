CONCERT LA MAL COIFFEE AU JAM

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

La Mal Coiffée reprend la parole contre toutes les dominations,

coloniales, nationales, économiques, médiatiques… Avec sa

polyphonie et ses percussions, elle nous raconte nous, gens

d’ici, ou plutôt gens vivant ici, en Languedoc, avec nos héritages

et nos histoires particulières.

Le 3 avril, La Mal Coiffée sera en concert au JAM. Le groupe y présentera Rojas, un projet de polyphonies occitanes contemporaines porté par quatre voix féminines et un travail percussif singulier. Ancrées en Languedoc depuis plus de vingt ans, les musiciennes participent activement à la vitalité de la langue occitane et à la richesse culturelle locale.

La Mal Coiffée reprend la parole contre toutes les dominations, coloniales, nationales, économiques, médiatiques… Avec sa polyphonie et ses percussions, elle nous raconte nous, gens d’ici, ou plutôt gens vivant ici, en Languedoc, avec nos héritages et nos histoires particulières. Avec la langue occitane toujours debout, toujours chantante, toujours prête à clamer ses solidarités, et à se nourrir de toutes les émancipations et résistances populaires de par le monde. .

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 58 30 30

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English :

La Mal Coiffée speaks out against all forms of domination,

colonial, national, economic, media? With its

polyphony and percussion, she tells the story of us, the people

or rather people who live here, in Languedoc, with our heritages

and our particular histories.

L’événement CONCERT LA MAL COIFFEE AU JAM Montpellier a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT MONTPELLIER