Concert La Malle du Grenier Place du Tribunal Pont-l’Évêque

Concert La Malle du Grenier

Place du Tribunal Ecole intercommunale de musique Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Réalisé par les élèves de la nouvelle classe spectacle

Venez admirer les talents des élèves musiciens de l’école de musique intercommunale. .

Place du Tribunal Ecole intercommunale de musique Pont-l'Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 45 60 secretariat.ecoledemusique@terredauge.fr

English : Concert La Malle du Grenier

Come and admire the talents of student musicians from the intercommunal music school in a musical journey through Latin America.

German : Concert La Malle du Grenier

Realisiert von den Schülerinnen und Schülern der neuen Klasse Spektakel

Italiano :

Prodotto dagli studenti della nuova classe spettacolo

Espanol :

Producido por los alumnos de la nueva clase de espectáculo

