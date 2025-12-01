Concert La Malle du Grenier Place du Tribunal Pont-l’Évêque
Concert La Malle du Grenier
Place du Tribunal Ecole intercommunale de musique Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Réalisé par les élèves de la nouvelle classe spectacle
Venez admirer les talents des élèves musiciens de l’école de musique intercommunale. .
Place du Tribunal Ecole intercommunale de musique Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 45 60 secretariat.ecoledemusique@terredauge.fr
English : Concert La Malle du Grenier
Come and admire the talents of student musicians from the intercommunal music school in a musical journey through Latin America.
German : Concert La Malle du Grenier
Realisiert von den Schülerinnen und Schülern der neuen Klasse Spektakel
Italiano :
Prodotto dagli studenti della nuova classe spettacolo
Espanol :
Producido por los alumnos de la nueva clase de espectáculo
