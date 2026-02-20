Concert la Manécanterie de Saint-Jean et la Maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau Colmar
Concert la Manécanterie de Saint-Jean et la Maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau Colmar samedi 14 mars 2026.
Concert la Manécanterie de Saint-Jean et la Maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau
2 rue des Bonnes Gens Colmar Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-03-14 20:00:00
2026-03-14
La Manécanterie de Saint-Jean fête ses 20 ans !
A l’occasion, ils invitent la Maîtrise Sainte-Philomène à chanter avec eux.
2 rue des Bonnes Gens Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est
English :
The Manécanterie de Saint-Jean celebrates its 20th anniversary!
To mark the occasion, they are inviting the Maîtrise Sainte-Philomène to sing with them.
