Concert la Manécanterie de Saint-Jean et la Maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau

2 rue des Bonnes Gens Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

Date(s) :

2026-03-14

La Manécanterie de Saint-Jean fête ses 20 ans !

A l’occasion, ils invitent la Maîtrise Sainte-Philomène à chanter avec eux.

La Manécanterie de Saint-Jean fête ses 20 ans !

A l’occasion, ils invitent la Maîtrise Sainte-Philomène à chanter avec eux. 0 .

2 rue des Bonnes Gens Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 36 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Manécanterie de Saint-Jean celebrates its 20th anniversary!

To mark the occasion, they are inviting the Maîtrise Sainte-Philomène to sing with them.

L’événement Concert la Manécanterie de Saint-Jean et la Maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau Colmar a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme de Colmar