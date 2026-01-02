Concert ‘La Marquise’ Espace arc en ciel Chalais Chalais
Concert ‘La Marquise’
Espace arc en ciel Chalais 1A Rue Victor Hugo Chalais Charente
Début : 2026-03-28 21:00:00
fin : 2026-03-28 22:30:00
2026-03-28
Quinze ans de scène partagée avec Kent, Cabrel, Arthur H, Raoul Petite, Maurane… La Marquise déboule pour la deuxième fois à L’Espace Arc-en-Ciel !
Espace arc en ciel Chalais 1A Rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 07 13 53
English : Concert ‘La Marquise’
Fifteen years of performing alongside Kent, Cabrel, Arthur H, Raoul Petite, Maurane…La Marquise is rolling into L’Espace Arc-en-Ciel for the second time!
