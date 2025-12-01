Concert La Metodi Academy & Label Notes Rue des Moulins Lamballe-Armor
Concert La Metodi Academy & Label Notes Rue des Moulins Lamballe-Armor dimanche 14 décembre 2025.
Concert La Metodi Academy & Label Notes
Rue des Moulins Eglise Saint-Martin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14 18:15:00
2025-12-14
La Metodi Academy a le plaisir de vous inviter à un concert interchorales exceptionnel, réunissant trois ensembles vocaux
– La chorale de Merdrignac
– La chorale de Yffiniac
– La chorale de Lamballe
Venez partager un moment musical unique, autour d’un répertoire spécialement choisi pour ce lieu. Billetterie sur place à partir de 16 h et sur Helloasso. .
