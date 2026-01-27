Concert La Metodi Academy Casino du Val-André Pléneuf-Val-André
Concert La Metodi Academy Casino du Val-André Pléneuf-Val-André dimanche 8 février 2026.
Concert La Metodi Academy
Casino du Val-André 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 17:00:00
fin : 2026-02-08 19:00:00
Date(s) :
2026-02-08
La Metodi Academy, vous présente son premier concert de l’année.
Une approche des musiques du monde avec les chorales de Merdrignac, Yffiniac et Lamballe dirigées par un ancien candidat de The Voice. .
Casino du Val-André 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d'Armor Bretagne +33 6 45 05 46 91
L’événement Concert La Metodi Academy Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor