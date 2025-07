Concert La Montée Saintonge Regnéville-sur-Mer

Concert La Montée Saintonge Regnéville-sur-Mer samedi 19 juillet 2025.

Concert La Montée Saintonge

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Concert de La Montée Saintonge dans le jardin de La Petite Gare, face au Havre de Regnéville-sur-Mer.

Concert de La Montée Saintonge dans le jardin de La Petite Gare, face au Havre de Regnéville-sur-Mer. .

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 31 02 00 57 lapetitegare50@gmail.com

English : Concert La Montée Saintonge

Concert by La Montée Saintonge in the garden of La Petite Gare, opposite Le Havre in Regnéville-sur-Mer.

German :

Konzert von La Montée Saintonge im Garten von La Petite Gare, gegenüber von Le Havre in Regnéville-sur-Mer.

Italiano :

Concerto de La Montée Saintonge nel giardino de La Petite Gare, di fronte a Le Havre, a Regnéville-sur-Mer.

Espanol :

Concierto de La Montée Saintonge en el jardín de La Petite Gare, frente a Le Havre, en Regnéville-sur-Mer.

L’événement Concert La Montée Saintonge Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-03 par Coutances Tourisme