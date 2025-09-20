Concert La Mòssa Erstein
Concert La Mòssa Erstein samedi 20 septembre 2025.
Concert La Mòssa
2 place du Château de la Rebmatt Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-20 21:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Abreuvé à la source de répertoires traditionnels (Italie, la Réunion, Espagne, Occitanie, Suède, Venezuela…), ce c(h)oeur de quatre artistes est un véritable festin musical.
La Mòssa est un mouvement perpétuel !
Un tourbillon polyphonique et percussif !
Chant et percussion Emmanuelle Ader, Sara Giommetti, Aude Marchand, Lilia Ruocco. Son Charles Mathieu. 0 .
2 place du Château de la Rebmatt Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 85 culture@ville-erstein.fr
English :
Drawing on traditional repertoires from Italy, Reunion, Spain, Occitania, Sweden and Venezuela, this four-artist c(h)oeur is a veritable musical feast.
German :
Die vier Künstler, die aus traditionellen Repertoires (Italien, La Réunion, Spanien, Okzitanien, Schweden, Venezuela usw.) geschöpft haben, sind ein wahres musikalisches Festmahl.
Italiano :
Attingendo ai repertori tradizionali di Italia, La Réunion, Spagna, Occitania, Svezia e Venezuela, questo cuore di quattro artisti è una vera e propria festa musicale.
Espanol :
A partir de repertorios tradicionales de Italia, Reunión, España, Occitania, Suecia y Venezuela, este corazón de cuatro artistas es un auténtico festín musical.
