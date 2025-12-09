Concert La musique à travers le temps Janville-en-Beauce

Concert La musique à travers le temps

Concert gratuit de l’ÉMI pour un voyage musical à travers les époques, à partager en famille.

Une centaine d’élèves de l’ÉMI proposent un concert haut en couleurs qui traverse les siècles, de la musique ancienne aux sons d’aujourd’hui. Au fil des morceaux, les styles et les ambiances se succèdent pour composer un véritable voyage musical, joyeux et fédérateur. Ce rendez-vous s’adresse à tous les publics et invite à venir en famille ou entre amis pour découvrir le travail des ensembles de l’école de musique. La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Entrée gratuite, renseignements et réservations au 02 37 99 75 58. 0 .

11 Avenue Jules Viollette Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 75 58 direction.musique@coeurdebeauce.fr

