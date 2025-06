Concert La musique en France, au temps de Louis XIV – Auditorium du Conservatoire Gabriel Fauré Angoulême 21 juin 2025 20:30

Charente

Concert La musique en France, au temps de Louis XIV Auditorium du Conservatoire Gabriel Fauré 3 Place Henri Dunant Angoulême Charente

Le Conservatoire vous propose un concert baroque exceptionnel dans le cadre de ses 4 saisons et du programme autour du clavecin de Louis XIV pièces pour clavecin, airs de cour et sonates vous transporteront à Versailles !

Auditorium du Conservatoire Gabriel Fauré 3 Place Henri Dunant

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 21 69

English :

The Conservatoire offers an exceptional Baroque concert as part of its 4 Seasons and Louis XIV harpsichord program: harpsichord pieces, court arias and sonatas will transport you to Versailles!

German :

Das Konservatorium bietet Ihnen ein außergewöhnliches Barockkonzert im Rahmen seiner 4 Jahreszeiten und des Programms rund um das Cembalo von Ludwig XIV. an: Stücke für Cembalo, höfische Arien und Sonaten werden Sie nach Versailles entführen!

Italiano :

Nell’ambito del programma delle 4 stagioni, il Conservatorio propone un eccezionale concerto barocco incentrato sul clavicembalo di Luigi XIV: brani per clavicembalo, arie di corte e sonate vi trasporteranno a Versailles!

Espanol :

El Conservatorio ofrece un concierto barroco excepcional en el marco de su programa 4 Estaciones, centrado en el clavicémbalo de Luis XIV: ¡piezas para clavicémbalo, arias de corte y sonatas le transportarán a Versalles!

