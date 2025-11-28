Concert La musique et Maurice Denis ( Partie 1 ) Place Henri Dunant Angoulême
Concert du chœur Gabriel Fauré avec accompagnement au piano, morceaux choisis des compositeurs qui l’ont inspiré (Schumann, Mozart, chant grégorien) et ceux qu’il a côtoyés (Debussy, Paul Dukas, César Franck…).
Place Henri Dunant Conservatoire Gabriel FAURE Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 21 69 accueil.conservatoire.ga16@gmail.com
English :
Concert by the Gabriel Fauré choir with piano accompaniment, featuring selected pieces by the composers who inspired him (Schumann, Mozart, Gregorian chant) and those he worked with (Debussy, Paul Dukas, César Franck, etc.).
German :
Konzert des Chors Gabriel Fauré mit Klavierbegleitung. Ausgewählte Stücke von Komponisten, die ihn inspiriert haben (Schumann, Mozart, gregorianischer Gesang) und solchen, mit denen er in Kontakt kam (Debussy, Paul Dukas, César Franck?).
Italiano :
Concerto del coro Gabriel Fauré con accompagnamento al pianoforte, con brani scelti dei compositori che lo hanno ispirato (Schumann, Mozart, canto gregoriano) e di quelli con cui ha lavorato (Debussy, Paul Dukas, César Franck, ecc.).
Espanol :
Concierto del coro Gabriel Fauré, con acompañamiento de piano, con una selección de obras de los compositores que le inspiraron (Schumann, Mozart, canto gregoriano) y de aquellos con los que trabajó (Debussy, Paul Dukas, César Franck, etc.).
