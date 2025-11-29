Concert La Musique et Maurice Denis ( Partie 2 ) Place Henri Dunant Angoulême
Concert La Musique et Maurice Denis ( Partie 2 ) Place Henri Dunant Angoulême samedi 29 novembre 2025.
Concert La Musique et Maurice Denis ( Partie 2 )
Place Henri Dunant Conservatoire Gabriel FAURE Angoulême Charente
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Concert des élèves de la classe de chant, accompagnés au piano, avec au programme le répertoire français
de l’époque (Chausson, Debussy), l’opéra italien qui l’a inspiré, et les œuvres de Schumann, Schubert, Mendelssohn.
Place Henri Dunant Conservatoire Gabriel FAURE Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 21 69 accueil.conservatoire.ga16@gmail.com
English :
Concert by students in the singing class, accompanied by piano, featuring the French repertoire
(Chausson, Debussy), the Italian opera that inspired it, and works by Schumann, Schubert and Mendelssohn.
German :
Konzert der Schüler der Gesangsklasse mit Klavierbegleitung, auf dem Programm stehen das französische Repertoire
der Epoche (Chausson, Debussy), der italienischen Oper, die ihn inspirierte, und Werken von Schumann, Schubert, Mendelssohn.
Italiano :
Concerto degli studenti della classe di canto, accompagnati dal pianoforte, con un programma di repertorio francese (Chausson, Debussy), l’opera italiana che lo ha ispirato e opere di Schumann, Schubert e Mendelssohn
(Chausson, Debussy), l’opera italiana che lo ha ispirato e opere di Schumann, Schubert e Mendelssohn.
Espanol :
Concierto de los alumnos de la clase de canto, acompañados al piano, con un programa de repertorio francés
(Chausson, Debussy), la ópera italiana que lo inspiró y obras de Schumann, Schubert y Mendelssohn.
