Concert La musique magique de Harry Potter Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère samedi 7 mars 2026.
Théâtre des Cordeliers 4 Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 49.99 – 49.99 – 79.99 EUR
Début : 2026-03-07 20:00:00
Lancelot Productions présente THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER
Expérience cinématographique et musicale unique en son genre La musique magique de Harry Potter.
Cette musique de film primée arrive maintenant en Europe sous forme de concerts uniques.
Théâtre des Cordeliers 4 Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80
English : Concert La musique magique de Harry Potter
Lancelot Productions presents THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER
A unique cinematic and musical experience: The Magical Music of Harry Potter.
The award-winning film score now comes to Europe in the form of one-off concerts.
