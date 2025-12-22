Concert La musique pour tous, Rue des Plantations Plélan-le-Petit
Concert La musique pour tous, Rue des Plantations Plélan-le-Petit samedi 24 janvier 2026.
Concert La musique pour tous
Rue des Plantations L’Embarcadère Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 17:30:00
2026-01-24
Venez découvrir la musique d’orchestre en live !
Avec l’Orchestre de Chartes de Bretagne et les élèves de l’école Jean Wiener.
Concert ludique et participatif
Vente de boissons sur place.
Organisé par la Maison du Département
Réservation obligatoire par téléphone ou par mail. .
Rue des Plantations L’Embarcadère Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 62 22
