Concert La musique pour tous, Rue des Plantations Plélan-le-Petit

Concert La musique pour tous

Rue des Plantations L’Embarcadère Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 17:30:00

2026-01-24

Venez découvrir la musique d’orchestre en live !

Avec l’Orchestre de Chartes de Bretagne et les élèves de l’école Jean Wiener.

Concert ludique et participatif

Vente de boissons sur place.

Organisé par la Maison du Département

Réservation obligatoire par téléphone ou par mail. .

+33 2 96 62 62 22

