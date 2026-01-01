Concert la musique vient à vous. Mervent

Concert la musique vient à vous.

Place du Héraut Mervent Vendée

Début : 2026-01-25 10:30:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Ma région virtuose fait escale exceptionnellement dans notre commune

Dans une salle mobile place du Héraut -ouverture des portes à 10h00

Programmation le Duo Métis Saxophone et Guitare (45 minutes)

Réservation obligatoire sur internet ou à la mairie de Mervent

Gratuit .

Place du Héraut Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 20 10

English :

Ma région virtuose makes an exceptional stopover in our commune

