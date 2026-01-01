Concert la musique vient à vous. Mervent
Concert la musique vient à vous. Mervent dimanche 25 janvier 2026.
Concert la musique vient à vous.
Place du Héraut Mervent Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 10:30:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Ma région virtuose fait escale exceptionnellement dans notre commune
Dans une salle mobile place du Héraut -ouverture des portes à 10h00
Programmation le Duo Métis Saxophone et Guitare (45 minutes)
Réservation obligatoire sur internet ou à la mairie de Mervent
Gratuit .
Place du Héraut Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 20 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ma région virtuose makes an exceptional stopover in our commune
L’événement Concert la musique vient à vous. Mervent a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin