Concert la musique vient à vous. Mervent

Place du Héraut Mervent

Début : 2026-01-25 10:30:00
2026-01-25

Ma région virtuose fait escale exceptionnellement dans notre commune
Dans une salle mobile place du Héraut -ouverture des portes à 10h00
Programmation le Duo Métis Saxophone et Guitare (45 minutes)
Réservation obligatoire sur internet ou à la mairie de Mervent
Gratuit   .

Place du Héraut Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 20 16 

English :

Ma région virtuose makes an exceptional stopover in our commune

