Concert La Nature en Musique Salle Michel Vallery Montivilliers

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Par les élèves et professeurs de l’École de musique de la Maison des Arts

La nature a toujours été une source d’inspiration pour les compositeurs. Le chant des oiseaux, le murmure des rivières ou les sons des saisons ont nourri la créativité des artistes qui les ont intégrés dans leurs œuvres musicales et ont révélé la beauté de la nature à travers les notes et les mélodies.

La Maison des Arts embarque pour ce voyage musical qui célébrera la beauté de notre monde naturel.

Tout public

Sur inscription .

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 billetterie@ville-montivilliers.fr

