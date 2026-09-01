Informations pratiques

Chinon

Concert « La Nature et les Saisons » par l’ensemble vocal Énéas

Rue Philippe de Commines Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

l’Ensemble Vocal Énéas présente son concert de printemps avec piano. L’Ensemble Vocal Énéas est un chœur de femmes amateur de 25 choristes.

– en première partie : des œuvres d’époque romantique de Joseph RHEINBERGER.

– en seconde partie des mélodies anglaises traditionnelles & d’époque contemporaine

l’Ensemble Vocal Énéas présente son concert de printemps avec piano. L’Ensemble Vocal Énéas est un chœur de femmes amateur de 25 choristes.

– en première partie : des œuvres d’époque romantique de Joseph RHEINBERGER.

– en seconde partie des mélodies anglaises traditionnelles ou d’époque contemporaine.

Le chœur est dirigé par Timothée BLANCHET et accompagné par Edwige GONZALES. 10 .

Rue Philippe de Commines Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 63 06 74 53 evelyne.franchi79@sfr.fr

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English :

the Ensemble Vocal Énéas presents its spring concert with piano. The Ensemble Vocal Énéas is an amateur women’s choir of 25 singers.

– in the first half: works from the Romantic period by Joseph RHEINBERGER.

– second part: traditional & contemporary English melodies

L’événement Concert « La Nature et les Saisons » par l’ensemble vocal Énéas Chinon a été mis à jour le 2026-09-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme