Concert « La Nature et les Saisons » par l’ensemble vocal Énéas Chinon
dimanche 27 septembre 2026 · Chinon
Informations pratiques
Chinon
Concert « La Nature et les Saisons » par l’ensemble vocal Énéas
Rue Philippe de Commines Chinon Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
l’Ensemble Vocal Énéas présente son concert de printemps avec piano. L’Ensemble Vocal Énéas est un chœur de femmes amateur de 25 choristes.
– en première partie : des œuvres d’époque romantique de Joseph RHEINBERGER.
– en seconde partie des mélodies anglaises traditionnelles & d’époque contemporaine
l’Ensemble Vocal Énéas présente son concert de printemps avec piano. L’Ensemble Vocal Énéas est un chœur de femmes amateur de 25 choristes.
– en première partie : des œuvres d’époque romantique de Joseph RHEINBERGER.
– en seconde partie des mélodies anglaises traditionnelles ou d’époque contemporaine.
Le chœur est dirigé par Timothée BLANCHET et accompagné par Edwige GONZALES. 10 .
Rue Philippe de Commines Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 63 06 74 53 evelyne.franchi79@sfr.fr
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English :
the Ensemble Vocal Énéas presents its spring concert with piano. The Ensemble Vocal Énéas is an amateur women’s choir of 25 singers.
– in the first half: works from the Romantic period by Joseph RHEINBERGER.
– second part: traditional & contemporary English melodies
L’événement Concert « La Nature et les Saisons » par l’ensemble vocal Énéas Chinon a été mis à jour le 2026-09-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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