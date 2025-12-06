Concert La Nonne électrique Nesploy
Concert La Nonne électrique Nesploy samedi 6 décembre 2025.
Concert La Nonne électrique
1 Route de Nibelle Nesploy Loiret
Début : 2025-12-06 20:45:00
2025-12-06
Concert La nonne électrique
Concert La nonne électrique à 20h45 au Poivre et sel de Nesploy. Concert gratuit. Restauration Rougail saucisses 8€, assiettes 5 nems +4 samoussas 5€, punch planteur 5€, porc caramel 8€. .
1 Route de Nibelle Nesploy 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 49 34 44
English :
Concert The electric nun
German :
Konzert Die elektrische Nonne
Italiano :
Concerto La nonne électrique
Espanol :
Concierto La nonne électrique
