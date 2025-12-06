Concert La Nonne électrique

Concert La nonne électrique

Concert La nonne électrique à 20h45 au Poivre et sel de Nesploy. Concert gratuit. Restauration Rougail saucisses 8€, assiettes 5 nems +4 samoussas 5€, punch planteur 5€, porc caramel 8€. .

1 Route de Nibelle Nesploy 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 49 34 44

English :

Concert The electric nun

German :

Konzert Die elektrische Nonne

Italiano :

Concerto La nonne électrique

Espanol :

Concierto La nonne électrique

L’événement Concert La Nonne électrique Nesploy a été mis à jour le 2025-11-20 par OT GATINAIS SUD