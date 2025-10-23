Concert La Note invisible Le Pestel café Die
Concert La Note invisible Le Pestel café Die jeudi 23 octobre 2025.
Concert La Note invisible
Le Pestel café 16 avenue de la Division du Texas Die Drôme
Tarif : – – EUR
-12 ans gratuit
Début : 2025-10-23 20:30:00
fin : 2025-10-23 22:00:00
2025-10-23
Concert La Note Invisible avec Samuel Cattiau, chant (contre-ténor, baryton) et Michel Gentils (guitares)
Le Pestel café 16 avenue de la Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 02 49 30 info@estrellamusic.fr
English :
La Note Invisible » concert with Samuel Cattiau, vocals (countertenor, baritone) and Michel Gentils (guitars)
German :
Konzert « La Note Invisible » mit Samuel Cattiau, Gesang (Countertenor, Bariton) und Michel Gentils (Gitarren)
Italiano :
Concerto « La Note Invisible » con Samuel Cattiau, voce (contro-tenore, baritono) e Michel Gentils (chitarre)
Espanol :
Concierto « La Note Invisible » con Samuel Cattiau, voz (contratenor, barítono) y Michel Gentils (guitarras)
