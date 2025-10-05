Concert « La note invisible » suivi d’un buffet partagé Église Saint-Julien Le Grand-Serre
Concert « La note invisible » suivi d’un buffet partagé Église Saint-Julien Le Grand-Serre dimanche 5 octobre 2025.
Concert « La note invisible » suivi d’un buffet partagé
Église Saint-Julien Hameau de Saint-Julien Le Grand-Serre Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
-18 ans, étudiants, minimas sociaux, chômeurs, petites retraites
Début : 2025-10-05 17:30:00
fin : 2025-10-05 19:00:00
2025-10-05
Concert LA NOTE INVISIBLE , Nouveau programme avec Samuel Cattiau, chant (contre-ténor, baryton) et Michel Gentils, guitares (12 cordes, baritone, guitare-sitar)
Église Saint-Julien Hameau de Saint-Julien Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 02 49 30 info@estrellamusic.fr
English :
Concert « LA NOTE INVISIBLE », New program with Samuel Cattiau, vocals (countertenor, baritone) and Michel Gentils, guitars (12-string, baritone, guitar-sitar)
German :
Konzert « LA NOTE INVISIBLE », Neues Programm mit Samuel Cattiau, Gesang (Countertenor, Bariton) und Michel Gentils, Gitarren (12 Saiten, Bariton, Gitarrengitarre)
Italiano :
Concerto « LA NOTA INVISIBILE », Nuovo programma con Samuel Cattiau, voce (contro-tenore, baritono) e Michel Gentils, chitarre (12 corde, baritono, chitarra-sitar)
Espanol :
Concierto « LA NOTA INVISIBLE », Nuevo programa con Samuel Cattiau, voz (contratenor, barítono) y Michel Gentils, guitarras (12 cuerdas, barítono, guitarra-sitar)
