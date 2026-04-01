Haguenau

Concert La nuit d’Asra

. Place Albert Schweiter Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

L’ensemble vocal Freyja, dirigé par Mitia Dubois, propose un voyage musical sur les thèmes de l’épreuve et du tourment, qui, au fil du concert progresseront vers l’espoir.

L’ensemble vocal Freyja, dirigé par Mitia Dubois, propose un voyage musical sur les thèmes de l’épreuve et du tourment, qui, au fil du concert progresseront vers l’espoir.

Le programme est pensé comme un conte musical, comme le témoignage fictif d’un personnage dénommé Asra (signification étymologique voyager de nuit , faire un voyage nocturne ) qui vit le manque d’une personne chère et qui cherche à guérir de cette blessure. Sur le plan musical, le programme s’articule autour d’œuvres de différents genres et différentes périodes dont Abendlied de Josef RHEINBERGER, Sure on this Shining Night de Samuel BARBER ou encore Gettin’ there d’Olivia DEAN.

Entrée 12 €, réduit 9 €, en ligne https://linktr.ee/freyja.billetterie, caisse du soir

Dimanche 12 avril 2026 à 17h, église protestante de Haguenau, place Albert Schweitzer. .

. Place Albert Schweiter Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 02 34 19 80 choeur.freyja@gmail.com

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English :

The Freyja vocal ensemble, directed by Mitia Dubois, takes us on a musical journey on the themes of hardship and torment, which in the course of the concert progress towards hope.

L’événement Concert La nuit d’Asra Haguenau a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau