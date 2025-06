Concert La nuit des églises Saint-Julien-Chapteuil 3 juillet 2025 20:00

Haute-Loire

Concert La nuit des églises Eglise Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Jeudi 2025-07-03 20:00:00

fin : 2025-07-03

2025-07-03

Concert dans le cadre de la nuit des églises. Concert-lecture de textes écrits pendant l’année au sein de l’atelier Dis Moi, avec le quatuor vocal Macmolian de Clermont Fd

Eglise

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Concert as part of Church Night. Concert-reading of texts written during the year in the Dis Moi workshop, with the Macmolian vocal quartet from Clermont Fd

Konzert im Rahmen der Nacht der Kirchen. Konzertlesung von Texten, die im Laufe des Jahres im Workshop Dis Moi geschrieben wurden, mit dem Vokalquartett Macmolian aus Clermont Fd

Concerto nell’ambito della Notte della Chiesa. Concerto-lettura di testi scritti durante l’anno nel laboratorio Dis Moi, con il quartetto vocale Macmolian di Clermont Fd

Concierto en el marco de la Noche de las Iglesias. Concierto-lectura de textos escritos durante el año en el taller Dis Moi, con el cuarteto vocal Macmolian de Clermont Fd

