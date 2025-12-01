Concert La Nuit des Orbes L’Astrolabe La Rochelle

Concert La Nuit des Orbes

L’Astrolabe 35 rue Gambetta La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 01:30:00

2025-12-31

La Nuit des Orbes, un événement organisé par le restaurant l’Astrolabe avec le soutien de La Sirène et du Chantier des Francofolies.

L’Astrolabe 35 rue Gambetta La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 52 55

English : Concert La Nuit des Orbes

La Nuit des Orbes, an event organized by restaurant l’Astrolabe with the support of La Sirène and Chantier des Francofolies.

