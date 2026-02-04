Concert La Nuit du Blues Place du 8 mai 1945 Cabannes

Concert La Nuit du Blues

Vendredi 27 mars 2026 à partir de 19h. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Notre association Sud Regards organise depuis 2005 un festival de Blues à Cabannes, festival qui se déroule sur 2 sur deux soirées.

Concert qui lancera la 21ème édition de La Nuit du Blues de Cabannes.



En prmière partie de soirée, Stéphane Portelli Trio (FR)

Musicien autodidacte régional, Il a effectué plus de 400 concerts dans toute la France et au Québec, il revient en Power Trio nous présenter son nouvel album ‘’Une Ronde Vertueuse’’, mêlant le Rock, le Blues et la Pop.

Stéphane Portelli chant, guitares, auteur-compositeur

Valérie Rodriguez basse, choeurs

Vincent Declercq batterie, choeurs



En deuxième partie de soirée, Peter Karp Band (USA)

Originaire d’Alabama, Peter Karp joue une musique roots/blues influencé par la soul que l’Artiste désigne comme rock Americana-Blues.

PeterKarp est un musicien singulier qui imite la puissance et l’âme de Springsteen, Jerry Lee Lewis et Otis Redding, en présentant l’un des spectacles les plus divertissants que vous ayez vus.



Notre prochain rendez-vous se tiendra le 4 juillet à partir de 19h pour le grand concert de la 21èmeNuit du Blues de Cabannes aux Arènes Municipales. .

Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 84 77 49 info@lanuitdubluesdecabannes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Since 2005, our association Sud Regards has been organizing a Blues festival in Cabannes, which takes place over 2 evenings.

L’événement Concert La Nuit du Blues Cabannes a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence