Concert la Passacaille Des Balkans à la Méditerranée Route du port de Lavéra Martigues

Concert la Passacaille Des Balkans à la Méditerranée

Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 18h. Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-07 18:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

L’ensemble vocal La Passacaille vous invite à un concert autour de la Méditerranée au site Pablo Picasso de Martigues.

Des musiques et des langues qui font chanter les bords de la Méditerranée et au-delà , chants d’amour et de vie , berceuse ou fêtes , airs populaires ou

savants tel ce chant en arabe du XIIIème siècle appelant le sultan dans son jardin d’Al Andalus ou cette création sur des paroles de Frédéric Mistral, de Marion Deneux puis en dialecte touareg , sur une musique d’Amine Soufari, qui a signé ici plusieurs créations et arrangements .



Les instruments improvisent souvent , et vous entendrez, derrière les sax de Vincent , le piano d’Amine et la contrebasse de France , surgir le doudouk de Joël aux sonorités emblématiques et les percussions de Nadia pour endiabler les danses .



Dans ce concert, le serbe répond au grec , le romani des Tsiganes parle à l’égyptien , le chant hébreu côtoie le chant palestinien . La Méditerranée ne sépare pas, elle unit .

Jean Giono



ensemble vocal La Passacaille et quintette Atmaten sous la direction d’Amine Soufari. .

Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

English :

The vocal ensemble La Passacaille invites you to a concert around the Mediterranean at the Pablo Picasso site in Martigues.

German :

Das Vokalensemble La Passacaille lädt Sie zu einem Konzert rund ums Mittelmeer am Pablo Picasso-Standort in Martigues ein.

Italiano :

L’ensemble vocale La Passacaille vi invita a un concerto intorno al Mediterraneo presso il sito Pablo Picasso di Martigues.

Espanol :

El conjunto vocal La Passacaille le invita a un concierto alrededor del Mediterráneo en el sitio Pablo Picasso de Martigues.

