Concert la Pastourelle de Zimmersheim Cernay

Concert la Pastourelle de Zimmersheim

Rue de l’Eglise Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Un chœur passionné offre un moment musical chaleureux et inspirant, entre tradition et modernité.

Les voix expressives du chœur proposent un répertoire entre tradition et modernité, porté par une énergie sincère et une grande finesse musicale. Un concert qui invite à la douceur, à l’écoute et à la découverte d’un univers vocal authentique. .

Rue de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 05

English :

A passionate choir offers a warm and inspiring musical moment, between tradition and modernity.

