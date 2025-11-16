Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé
Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé dimanche 16 novembre 2025.
Concert La Pause Musicale
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Julien Léonard revient pour nous parler de la viole de gambe !
Il nous contera quelques-unes des magnifiques musiques écrites pour elle, jouées à l’origine lors de rencontres musicales dont la Pause Musicale s’inspire.
N’hésitez pas à vous joindre à nous, car chacun est le bienvenu, et tout le monde y trouvera son compte.
Entrée libre, participation souhaitée .
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Concert La Pause Musicale
German : Concert La Pause Musicale
Italiano :
Espanol : Concert La Pause Musicale
L’événement Concert La Pause Musicale Saulgé a été mis à jour le 2025-11-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne