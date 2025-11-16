Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé

Concert La Pause Musicale

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Julien Léonard revient pour nous parler de la viole de gambe !

Il nous contera quelques-unes des magnifiques musiques écrites pour elle, jouées à l’origine lors de rencontres musicales dont la Pause Musicale s’inspire.

N’hésitez pas à vous joindre à nous, car chacun est le bienvenu, et tout le monde y trouvera son compte.

Entrée libre, participation souhaitée .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Concert La Pause Musicale

German : Concert La Pause Musicale

Italiano :

Espanol : Concert La Pause Musicale

L’événement Concert La Pause Musicale Saulgé a été mis à jour le 2025-11-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne