Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé

Concert La Pause Musicale

Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé dimanche 11 janvier 2026.

Concert La Pause Musicale

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11

Date(s) :
2026-01-11

Jérôme est de retour à la Pause Musicale !
En compagnie de son ami violoncelliste à la basse continue, ils vont nous jouer de la musique issue de la Renaissance, à écouter et à danser, au violon, au luth, en chantant…
Plein de surprises en somme, alors n’hésitez pas à nous rendre visite, car tout le monde est le bienvenu, et chacun y trouvera son compte !
Entrée libre, participation souhaitée   .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine   info@saulge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert La Pause Musicale

L’événement Concert La Pause Musicale Saulgé a été mis à jour le 2026-01-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne