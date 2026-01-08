Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé
Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé dimanche 11 janvier 2026.
Concert La Pause Musicale
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
2026-01-11
Jérôme est de retour à la Pause Musicale !
En compagnie de son ami violoncelliste à la basse continue, ils vont nous jouer de la musique issue de la Renaissance, à écouter et à danser, au violon, au luth, en chantant…
Plein de surprises en somme, alors n’hésitez pas à nous rendre visite, car tout le monde est le bienvenu, et chacun y trouvera son compte !
Entrée libre, participation souhaitée .
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine info@saulge.fr
