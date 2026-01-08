Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé

Concert La Pause Musicale

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Jérôme est de retour à la Pause Musicale !

En compagnie de son ami violoncelliste à la basse continue, ils vont nous jouer de la musique issue de la Renaissance, à écouter et à danser, au violon, au luth, en chantant…

Plein de surprises en somme, alors n’hésitez pas à nous rendre visite, car tout le monde est le bienvenu, et chacun y trouvera son compte !

Entrée libre, participation souhaitée .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine info@saulge.fr

