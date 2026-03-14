Concert La PAUSE MUSICALE Espace 2000 Saulgé

Concert La PAUSE MUSICALE

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Une des sources de joie des musiciens, c’est de mettre la main sur une oeuvre qui leur paraît merveilleuse, et de la partager avec le public.

C’est l’une de ces pépites que notre trio vous invite à découvrir ce mois-ci !

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, car tout le monde

est le bienvenu, et chacun y trouvera son compte.

Intervenants Tomoko Katsura Violon ; Guillaume Grosbard Violoncelle ; Claire Poillion Alto

Entrée libre, participation souhaitée .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert La PAUSE MUSICALE

L’événement Concert La PAUSE MUSICALE Saulgé a été mis à jour le 2026-03-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne