Concert La PAUSE MUSICALE Espace 2000 Saulgé
Concert La PAUSE MUSICALE Espace 2000 Saulgé dimanche 22 mars 2026.
Concert La PAUSE MUSICALE
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Une des sources de joie des musiciens, c’est de mettre la main sur une oeuvre qui leur paraît merveilleuse, et de la partager avec le public.
C’est l’une de ces pépites que notre trio vous invite à découvrir ce mois-ci !
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, car tout le monde
est le bienvenu, et chacun y trouvera son compte.
Intervenants Tomoko Katsura Violon ; Guillaume Grosbard Violoncelle ; Claire Poillion Alto
Entrée libre, participation souhaitée .
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert La PAUSE MUSICALE
L’événement Concert La PAUSE MUSICALE Saulgé a été mis à jour le 2026-03-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne