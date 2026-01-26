CONCERT LA PETITE CUISINE Cassagnabère-Tournas

CONCERT LA PETITE CUISINE

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Début : 2026-03-14 21:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Pour cette soirée spéciale anniversaire , La Pistouflerie vous propose un concert popote musicale !

Cinq troubadours qui vous embarquent avec des compositions tantôt piquantes tantôt sensibles ? C’est la petite cuisine qui la ramène avec sa batterie de saveurs ! Ça goûte le swing, la biguine, le rock, un brin de tango et la transpiration en fin de concert !

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 6 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

English :

For this special anniversary evening, La Pistouflerie is offering a musical popote concert!

