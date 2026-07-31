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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Concert La Petite Fugue Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains

dimanche 13 décembre 2026 · Place Saint-Pierre · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place Saint-Pierre
Adresse
Basilique
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif

Luxeuil-les-Bains

Concert La Petite Fugue

Place Saint-Pierre Basilique Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 16:00:00
fin : 2026-12-13 17:00:00

Date(s) :
2026-12-13

Il y a près de deux ans, Sarah Lindeman succédait à Yves Martin, chef de choeur historique de La Petite Fugue qui dirigeait cette chorale depuis sa création en 1980.
Le programme proposé par la cheffe de choeur vous emportera dans un voyage musical où chaque note évoque l’esprit chaleureux de Noël.
Direction musicale : Sarah Lindeman   .

Place Saint-Pierre Basilique Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 72 80 60 

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English : Concert La Petite Fugue

L’événement Concert La Petite Fugue Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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