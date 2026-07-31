Concert La Petite Fugue Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains
dimanche 13 décembre 2026 · Place Saint-Pierre · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Concert La Petite Fugue
Place Saint-Pierre Basilique Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 16:00:00
fin : 2026-12-13 17:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Il y a près de deux ans, Sarah Lindeman succédait à Yves Martin, chef de choeur historique de La Petite Fugue qui dirigeait cette chorale depuis sa création en 1980.
Le programme proposé par la cheffe de choeur vous emportera dans un voyage musical où chaque note évoque l’esprit chaleureux de Noël.
Direction musicale : Sarah Lindeman .
Place Saint-Pierre Basilique Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 72 80 60
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English : Concert La Petite Fugue
L’événement Concert La Petite Fugue Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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