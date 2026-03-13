Concert La Petite Messe Solennelle de ROSSINI Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

Concert La Petite Messe Solennelle de ROSSINI

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Concert au Centre Culturel de l’Abbaye des Prémontrés Petite Messe solennelle pour solistes, chœur, piano et harmonium

La Petite Messe solennelle de Rossini, composée en 1863, se caractérise par un étonnant mélange de styles on y retrouve aussi bien des airs hérités du pur bel canto que des clins d’œil à la polyphonie ancienne.

Réservations en ligne

Tarif réduit pour les étudiants

Avec le Chœur Gradus Ad Musicam de Nancy

– Anne-Laure HULIN, soprano

– Delphine LAMBERT, alto

– Ju-In YOON, ténor

– Paul BERTHELMOT, baryton

– Jeffrey NAU, piano

– Audrey MOSWITZA, harmonium

Gradus Ad Musicam rassemble 150 musiciens en diverses formations chorales et orchestrales. Les œuvres travaillées mettent en scène des formations allant de l’ensemble orchestral, au chœur et orchestre pouvant rassembler 120 musiciens.Tout public

17 .

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32

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English :

Concert at the Centre Culturel de l’Abbaye des Prémontrés: Petite Messe solennelle for soloists, choir, piano and harmonium

Rossini’s Petite Messe solennelle, composed in 1863, is characterized by an astonishing blend of styles, from pure bel canto arias to nods to early polyphony.

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Reduced rate for students

With the Ch?ur Gradus Ad Musicam de Nancy

– Anne-Laure HULIN, soprano

– Delphine LAMBERT, alto

– Ju-In YOON, tenor

– Paul BERTHELMOT, baritone

– Jeffrey NAU, piano

– Audrey MOSWITZA, harmonium

Gradus Ad Musicam brings together 150 musicians in various choral and orchestral formations. Works range from orchestral ensembles to choirs and orchestras of up to 120 musicians.

L’événement Concert La Petite Messe Solennelle de ROSSINI Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-03-13 par OT PONT A MOUSSON