Concert la petite Naples – Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement, 4 juillet 2025 21:00, Marseille 1er Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Concert la petite Naples Vendredi 4 juillet 2025 de 21h à 22h30.

Complet. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 21:00:00

fin : 2025-07-04 22:30:00

Date(s) :

2025-07-04

La petite Naples un concert qui honore la mémoire du quartier Saint-Jean, détruit en 1943 lors de l’Opération sultan.

Au coeur du port antique

Toutes les billets disponibles en ligne ont été réservés. Des places supplémentaires seront disponibles sur place le jour de l’évènement, 45min avant le concert..



Après le premier album T4NO, tango napoletano , La Petite Naples, l’opération Sultan représente le deuxième volet de mon travail autour de l’influence de la culture et de la musique napolitaines, dans le monde. Il vise à souligner les relations entre deux villes du bassin méditerranéen Naples et Marseille. Marseille, ville étape sur le long chemin de l’exil vers les Etats- Unis et l’Argentine, devient pour beaucoup de napolitains un port d’attache, puis une demeure et enfin une nouvelle patrie…



​Ce projet ne s’inscrit pas seulement dans une démarche artistique et musicale. Elle est aussi sociale et idéologique. Pour cette raison, soutenue par mes ami.e.s qui ont participé activement à la réalisation de ce projet, je combats toutes les formes de discrimination et prône le plus strict respect des droits de l’Homme .



Roberta Roman I guitare

Lucariello I rap

Petra Magoni I chant

Marine Rodallec I violoncelle

Simone Tolomeo I bandonéon

Alberto Vingiano I basse électrique

Vincent Beer-Demander I mandoline

Claude Salmieri I batterie .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Little Naples: a concert honoring the memory of the Saint-Jean district, destroyed in 1943 during Operation Sultan.

In the heart of the ancient port

German :

La petite Naples: Ein Konzert, das die Erinnerung an das Viertel Saint-Jean ehrt, das 1943 während der Operation Sultan zerstört wurde.

Im Herzen des antiken Hafens

Italiano :

Piccola Napoli: un concerto per onorare la memoria del quartiere Saint-Jean, distrutto nel 1943 durante l’operazione Sultan.

Nel cuore del porto antico

Espanol :

Pequeña Nápoles: un concierto que honra la memoria del barrio de Saint-Jean, destruido en 1943 durante la Operación Sultán.

En el corazón del antiguo puerto

