Concert La petite sirène

Vendredi 24 avril 2026 à partir de 20h.

Samedi 25 avril 2026 à partir de 15h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 24 EUR

Imaginative et poignante, une nouvelle musique métamorphose le merveilleux conte d’Andersen en opéra ce sont les adultes qui demanderont aux enfants de bien vouloir les accompagner !Familles

Ressuscitée par une équipe d’artistes inventifs et inspirés, c’est en chantant que la Petite Sirène abandonne la mer par amour pour un beau jeune homme… Quelles seront les conséquences de son sacrifice ? Sur la musique de Régis Campo dirigée par Raoul Lay et son ensemble Télémaque, ce spectacle féérique mis en scène par Bérénice Collet nous entraîne dans un univers aux mille surprises, qui serre le coeur. Accessible aux plus petits comme aux plus grands, cette ode immersive à l’amour, où le rêve se change en réalité, a été acclamée par la presse à sa création personne n’y restera insensible.



À partir de 7 ans.

Audiodescription disponible uniquement pour la séance du samedi 25 avril. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Imaginative and poignant, a new score transforms Andersen?s marvellous fairy tale into an opera: it is the adults who will ask the children to accompany them!

