Concert La Phaze (M.O.K.O. en 1ère partie) La Loco Quimperlé

Concert La Phaze (M.O.K.O. en 1ère partie)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 02:00:00

2026-04-25

LA PHASE

Groupe phare du punk rock et drum and bass français, originaire d’Angers, le groupe puise son inspiration dans divers univers dub, downtempo, hip-hop, free jazz et acid jazz, jungle, et ragga.

La qualité d’un concert de La Phaze se mesure en quantité de sueur déversée, de muscles sollicités, d’oreilles chatouillées et de sourires échangés.

Alors qui dit oui ???!!!

M.O.K.O

La fièvre du bpm, la rage au cœur, M.O.K.O c’est un duo nancéen de gentils énervés/cracheurs de beats qui ne ménagent ni les hanches, ni les oreilles et touchent aux sensibilités punk, rock, electro et bass music.

Composé d’une batteuse chauffée à blanc/punkoïde et d’un machiniste touche-à-tout, le duo prend feu d’entrée de jeu avec les basses pour combustibles !

Tempo sauvage, M.O.K.O délivre un live vivant à l’énergie contagieuse !!!

https://www.youtube.com/watch?v=93RXX3umQiw .

