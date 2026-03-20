Concert La planch’à vélo Parc de la Salle polyvalente Saint-Gérand-le-Puy
Concert La planch’à vélo Parc de la Salle polyvalente Saint-Gérand-le-Puy samedi 20 juin 2026.
Concert La planch’à vélo
Parc de la Salle polyvalente 3 Rue Maurice Dupont Saint-Gérand-le-Puy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Repas concert plancha géante avec 3 menus au choix.
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Parc de la Salle polyvalente 3 Rue Maurice Dupont Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 38 19 28 patrice.teche@stgerandsante.fr
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English :
Concert meal: giant plancha with a choice of 3 menus.
L’événement Concert La planch’à vélo Saint-Gérand-le-Puy a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire