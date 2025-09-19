Concert La poste aux Chevaux Le Relais de Postes aux Chevaux Les Ormes

Concert La poste aux Chevaux Vendredi 19 septembre, 20h30 Le Relais de Postes aux Chevaux Vienne

Tarifs : adultes 15 €, gratuit pour les moins de 15 ans. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T21:30:00

Fin : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T21:30:00

Concert – La Poste aux Chevaux

Concert vocal a cappella

Par le Chœur de chambre de la Vienne

Un programme riche et raffiné porté par des voix d’exception, dans un cadre patrimonial unique.

Le Relais de Postes aux Chevaux 25-27 D910, 86220 Les Ormes Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 88 55 33 64 https://laposteauxchevaux.com https://www.facebook.com/LaPosteauxChevaux [{« type »: « phone », « value »: « 06.88.55.33.64 »}] Ancien Relais de Poste du XVIII ème siècle, construit par le Comte d’Argenson, primitivement pour être un haras. Grand quadrilatère de 70 m. de côté formé par 4 bâtiments symétriques 2 à 2 entourant une cour carrée centrée par un bassin (pédiluve) circulaire de 35m de diamètre. La visite peut être libre. Une visite sonore racontant l’histoire du lieu et sa construction est possible avec l’aide d’un téléphone pouvant lire les QR codes.

Des salles d’exposition reprennent l’histoire des relais de Poste en général et de celui des Ormes en particulier. Des documents et des objets authentiques y sont exposés. Sur l’ancienne Nationale 10. Possibilité de Parking très proche

