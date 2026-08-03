Concert La proche du mystère de la deuxième vertu Place du Parvis Notre Dame Granville

Informations pratiques

Granville

Concert La proche du mystère de la deuxième vertu

Place du Parvis Notre Dame Eglise N.D. du Cap Lihou Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13 20:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Concerts sous la forme d’une lecture théâtralisée, accompagnée à l’orgue

Lecture Samir SIAD.

Orgue Emma POMMIER.

Chaque concert, d’une durée d’environ 60 minutes, associe une lecture accompagnée par des improvisations à l’orgue, conçues comme une seconde voix venant dialoguer avec le texte. Elles viennent prolonger et amplifier le sens du texte, en dialogue avec la voix du comédien.

Nous avons actuellement trois propositions

Le Porche du mystère de la deuxième vertu de Charles Péguy .

Place du Parvis Notre Dame Eglise N.D. du Cap Lihou Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 67 44 theatrepartance@gmail.com

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English : Concert La proche du mystère de la deuxième vertu

L’événement Concert La proche du mystère de la deuxième vertu Granville a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Granville Terre et Mer