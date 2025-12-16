Concert La Promesse Brel Théâtre Le Normandy Le Havre
Y’a quand même un p’tit air de Brel !
Cette phrase qu’Arnaud Askoy a entendue depuis son adolescence ne suffit pas à promettre le retour de Jacques Brel sur scène. Brel est unique et inimitable. Cependant, ce sont bien des sceptiques, tels Pierre-Nicolas Cléré et Jacques Roques, producteurs du spectacle et admirateurs inconditionnels du grand Jacques, ou encore le musicien et arrangeur Roland Romanelli avec son complice Jean-Philippe Audin au violoncelle qui vont se laisser surprendre en croisant le chemin d’Arnaud. Constat simple et inattendu ça pique .
C’est la flamme personnelle d’Arnaud Askoy, cette charge émotionnelle, intime et généreuse, qui doit venir vous bouleverser, faire naître une magie comparable à celle de l’époque, mais bien ancrée dans le présent, comme une toile impressionniste vivante. Telle est la promesse de toute l’équipe du spectacle Ceci n’est pas Brel ! aurait dit Magritte, laissez-vous faire…
