Concert la promesse Brel Rue Jules Ferry Raon-l’Étape

Rue Jules Ferry Halle aux Blés Raon-l’Étape Vosges
20
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-11 15:00:00
fin : 2026-01-11 17:00:00
2026-01-11
Avec Arnaud Askoy au chant, Roland Romanelli au piano et accordéon et Jean-philippe Audin au viloncelle.
« Y’a quand même un p’tit air de Brel ! »
Cette phrase qu’Arnaud Askoy a entendue depuis son adaloescence ne suffit pas à promettre le « retour » de Jacques Brel sur scène. Brel est unique et inimitable. Cependant, ce sont bien des sceptiques, tels Pierre-Nicolas Cléré et Jacques Roques, producteurs du spectacle et admirateurs inconditionnels du grand Jacques, ou encore le musicien et arrangeur Roland Romanelli avec son complice Jean-Philippe Audin au violoncelle qui vont se laisser surprendre en croisant le chemin d’Arnaud. Constat simple et inattendu ça « pique » !
C’est la flamme personnelle d’Anaud Askoy, cette charge émotionnelle, intime et généreuse, qui va vous bouleverser, faire naître une magie comparable à celle de l »époque, mais bien ancrée dans le présent, comme une toile impressionniste vivante. Telle est la promesse de toute l’équipe du spectacle. « Ceci n’est pas Brel ! » aurait dit Magritte, laissez-vous faire …Adultes
Rue Jules Ferry Halle aux Blés Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 51 71 51 LesAmisRaonnaisDuTheatre@gmail.com
English :
With Arnaud Askoy on vocals, Roland Romanelli on piano and accordion, and Jean-philippe Audin on cello.
« Y’a quand même un p’tit air de Brel! »
This phrase, which Arnaud Askoy has heard since he was a teenager, is not enough to promise the « return » of Jacques Brel on stage. Brel is unique and inimitable. However, skeptics such as Pierre-Nicolas Cléré and Jacques Roques, producers of the show and unconditional admirers of the great Jacques, and musician and arranger Roland Romanelli with his cello accomplice Jean-Philippe Audin, were surprised when they crossed Arnaud’s path. A simple and unexpected observation: it « stings »!
It’s Anaud Askoy’s personal flame, that intimate, generous emotional charge, that will move you, bringing out a magic comparable to that of the period, but firmly anchored in the present, like a living impressionist canvas. This is the promise of the entire show team. « Ceci n’est pas Brel! » as Magritte would have said, so let yourself be carried away…
German :
Mit Arnaud Askoy als Sänger, Roland Romanelli am Klavier und Akkordeon und Jean-philippe Audin am Cello.
« Y’a quand même un p’tit air de Brel! »
Dieser Satz, den Arnaud Askoy seit seiner Adaloeszenz gehört hat, reicht nicht aus, um die « Rückkehr » von Jacques Brel auf die Bühne zu versprechen. Brel ist einzigartig und unnachahmlich. Dennoch waren es durchaus Skeptiker wie Pierre-Nicolas Cléré und Jacques Roques, die Produzenten der Show und bedingungslose Bewunderer des großen Jacques, oder der Musiker und Arrangeur Roland Romanelli mit seinem Komplizen Jean-Philippe Audin am Cello, die sich überraschen ließen, als sie Arnauds Weg kreuzten. Einfache und unerwartete Feststellung: Es « sticht »!
Es ist Anaud Askoys persönliches Feuer, diese emotionale, intime und großzügige Ladung, die Sie überwältigen wird, die einen Zauber entstehen lässt, der mit dem der damaligen Zeit vergleichbar ist, aber fest in der Gegenwart verankert ist, wie ein lebendiges impressionistisches Gemälde. Das ist das Versprechen des gesamten Teams der Aufführung. « Ceci n’est pas Brel! » hätte Magritte gesagt, lassen Sie sich darauf ein …
Italiano :
Con Arnaud Askoy alla voce, Roland Romanelli al pianoforte e alla fisarmonica e Jean-philippe Audin al violoncello.
« Y’a quand même un p’tit air de Brel!
Questa frase, che Arnaud Askoy ha sentito fin dall’adolescenza, non è sufficiente a promettere il « ritorno » di Jacques Brel sul palco. Brel è unico e inimitabile. Tuttavia, scettici come Pierre-Nicolas Cléré e Jacques Roques, produttori dello spettacolo e ammiratori incondizionati del grande Jacques, e il musicista e arrangiatore Roland Romanelli con il suo complice Jean-Philippe Audin al violoncello, sono rimasti sorpresi quando hanno incrociato la strada di Arnaud. È un fatto semplice e inaspettato: « punge »!
È la fiamma personale di Anaud Askoy, quella carica emotiva intima e generosa, che vi commuoverà, evocando una magia paragonabile a quella dell’epoca, ma saldamente ancorata al presente, come una tela impressionista vivente. Questa è la promessa dell’intero team dello spettacolo. « Ceci n’est pas Brel », come avrebbe detto Magritte, quindi lasciatevi trasportare…
Espanol :
Con Arnaud Askoy a la voz, Roland Romanelli al piano y al acordeón y Jean-philippe Audin al violonchelo.
« ¡Y’a quand même un p’tit air de Brel!
Esta frase, que Arnaud Askoy lleva oyendo desde que era adolescente, no basta para prometer el « regreso » de Jacques Brel a los escenarios. Brel es único e inimitable. Sin embargo, escépticos como Pierre-Nicolas Cléré y Jacques Roques, productores del espectáculo y admiradores incondicionales del gran Jacques, y el músico y arreglista Roland Romanelli con su cómplice Jean-Philippe Audin al violonchelo, iban a sorprenderse cuando se cruzaron en el camino de Arnaud. Es un hecho simple e inesperado: ¡ »pica »!
Es la llama personal de Anaud Askoy, esa carga emocional íntima y generosa, la que le conmoverá, conjurando una magia comparable a la de la época, pero firmemente anclada en el presente, como un lienzo impresionista vivo. Esta es la promesa de todo el equipo del espectáculo. « Ceci n’est pas Brel », como habría dicho Magritte, así que déjese llevar…
