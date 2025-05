Concert La Récré – Chez Lili Le Havre, 30 mai 2025 20:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Concert La Récré Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 20:00:00

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

La Récré, c’est un duo — clavier + batterie — pour un set groovy, entre jazz moderne et funk vintage.

Tapas maison, bons vins, coucher de soleil sur le port tout est là pour une récré bien méritée.

Entrée libre.

La Récré, c’est un duo — clavier + batterie — pour un set groovy, entre jazz moderne et funk vintage.

Tapas maison, bons vins, coucher de soleil sur le port tout est là pour une récré bien méritée.

Entrée libre. .

Chez Lili 2 Rue des Etoupières

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 11 09

English : Concert La Récré

La Récré is a duo of keyboard + drums for a groovy set, somewhere between modern jazz and vintage funk.

Homemade tapas, fine wines and a sunset over the harbor: everything you need for a well-deserved break.

Admission free.

German :

La Récré, das ist ein Duo aus Keyboard und Schlagzeug für ein grooviges Set zwischen modernem Jazz und Vintage-Funk.

Hausgemachte Tapas, gute Weine, Sonnenuntergang über dem Hafen: alles da für eine wohlverdiente Pause.

Freier Eintritt.

Italiano :

La Récré è un duo di tastieristi e batteristi che suona un groovy set di jazz moderno e funk vintage.

Le tapas fatte in casa, i vini pregiati e il tramonto sul porto sono tutti elementi che contribuiscono a una meritata pausa.

Ingresso libero.

Espanol :

La Récré es un dúo de teclado + batería para un conjunto groovy, a medio camino entre el jazz moderno y el funk vintage.

Tapas caseras, buenos vinos y una puesta de sol sobre el puerto para una pausa bien merecida.

Entrada gratuita.

L’événement Concert La Récré Le Havre a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie