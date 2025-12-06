Concert LA REINE GARCON (Folk onirique) et projection documentaire Puissance Deux Café de La Petite Populaire La Réole

Concert LA REINE GARCON (Folk onirique) et projection documentaire Puissance Deux

Café de La Petite Populaire 33, rue Armand Caduc La Réole Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

La Petite Populaire est très fière de vous présenter cette belle soirée ! Concert LA REINE GARCON (Folk onirique) + projection documentaire Puissance Deux (19mn / Horizon Musiques) Accepte-toi nous chantent Floé Guidollet et Delphine Passant, duo et couple au féminin pluriel deux guitares et deux voix pour des chansons de libération en apesanteur, douces et épurées, qui retranscrivent la lutte de Floé pour accepter et faire accepter son expérience de femme et musicienne transgenre… Billetterie à venir, réservation conseillé. .

Café de La Petite Populaire 33, rue Armand Caduc La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 75 31 36 lapetitepopulaire@gmail.com

