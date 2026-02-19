Concert La Relève + S4NDY + ONDAA BLUU Mistral Palace Valence

Concert La Relève + S4NDY + ONDAA BLUU

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 22:00:00

fin : 2026-04-03 04:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Soirée proposée par le collectif valentinois La Relève. A l’occasion de leur 8ème anniversaire, le collectif La Relève vous prépare une série de dates.

Ils commenceront leur périple le vendredi 3 avril à domicile, chez nous !

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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69 info@mistralpalace.com

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English :

An evening proposed by the Valence collective La Relève. To celebrate their 8th anniversary, the La Relève collective is preparing a series of dates.

They kick off their tour on Friday, April 3, at home!

L’événement Concert La Relève + S4NDY + ONDAA BLUU Valence a été mis à jour le 2026-03-13 par Valence Romans Tourisme