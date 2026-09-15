Concert La Rentrée des Choeurs Église Saint-Laurent Eygalières
vendredi 18 septembre 2026 · Église Saint-Laurent · Eygalières
Informations pratiques
Eygalières
Concert La Rentrée des Choeurs
Vendredi 18 septembre 2026 à 20h. Église Saint-Laurent Place de l’Église Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Assistez à un concert La Rentrée des Choeurs à Eygalières !Familles
La Rentrée des Choeurs, événement culturel à l’initiative du Département des Bouches-du-Rhône et de Musicatreize, est dédié à l’art vocal et aux pratiques amateures.
Retrouvez le spectacle « Harmonie(s) dans le monde » à l’Église d’Eygalières.
Avec le Chœur EMCC/CFMI/AMU et le Chœur Régional des Enseignants d’Avignon, sous la direction de Mayelin Peréz Hernández.
« Songs for a peaceful word » par la maîtrise du conservatoire d’Istres, sous la direction d’Alexis Gipoulou, avecBaptiste Avalos au piano .
Église Saint-Laurent Place de l’Église Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01
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English :
Come along to the ‘La Rentrée des Choeurs’ concert in Eygalières!
L’événement Concert La Rentrée des Choeurs Eygalières a été mis à jour le 2026-09-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles