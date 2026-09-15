Concert La Rentrée des Choeurs Église Saint-Laurent Eygalières

Informations pratiques

Eygalières

Concert La Rentrée des Choeurs

Vendredi 18 septembre 2026 à 20h. Église Saint-Laurent Place de l’Église Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Assistez à un concert La Rentrée des Choeurs à Eygalières !Familles

La Rentrée des Choeurs, événement culturel à l’initiative du Département des Bouches-du-Rhône et de Musicatreize, est dédié à l’art vocal et aux pratiques amateures.



Retrouvez le spectacle « Harmonie(s) dans le monde » à l’Église d’Eygalières.

Avec le Chœur EMCC/CFMI/AMU et le Chœur Régional des Enseignants d’Avignon, sous la direction de Mayelin Peréz Hernández.

« Songs for a peaceful word » par la maîtrise du conservatoire d’Istres, sous la direction d’Alexis Gipoulou, avecBaptiste Avalos au piano .

Église Saint-Laurent Place de l’Église Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01

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English :

Come along to the ‘La Rentrée des Choeurs’ concert in Eygalières!

L’événement Concert La Rentrée des Choeurs Eygalières a été mis à jour le 2026-09-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles