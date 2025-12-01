Concert La revanche de la Mère Noël Place du Tribunal Pont-l’Évêque

Concert La revanche de la Mère Noël

Place du Tribunal Ecole intercommunale de musique Pont-l'Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 10:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Par les élèves de l’éveil musical, l’ensemble cordes junior et l’harmonie junior.

Venez admirer les talents des élèves musiciens de l’école de musique intercommunale.

+33 2 31 65 45 66 secretariat.ecoledemusique@terredauge.fr

English : Concert La revanche de la Mère Noël

Performed by students in the early music section, junior string ensemble and junior harmony.

German : Concert La revanche de la Mère Noël

Von Schülerinnen und Schülern der musikalischen Früherziehung, des Junior Streicherensembles und der Junior Harmonie.

Italiano :

Eseguito dagli studenti delle classi di musica antica, dall’ensemble d’archi junior e dalla junior wind band.

Espanol :

Interpretado por los alumnos de las clases de música antigua, el conjunto de cuerda junior y la banda de viento junior.

