CONCERT LA ROMANCE DES BACH PERE ET FILS Montmartin-sur-Mer

CONCERT LA ROMANCE DES BACH PERE ET FILS
Place de l’Église Montmartin-sur-Mer Manche
Début : 2025-08-21 18:00:00
fin : 2025-08-21
2025-08-21
Concert musique et voix avec Ubaldo ROSSO et Elena Zegna à l’église de Montmartin-sur-Mer. .
Place de l’Église Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 18 41 71 31
