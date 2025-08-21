CONCERT LA ROMANCE DES BACH PERE ET FILS Montmartin-sur-Mer

CONCERT LA ROMANCE DES BACH PERE ET FILS Montmartin-sur-Mer jeudi 21 août 2025.

CONCERT LA ROMANCE DES BACH PERE ET FILS

Place de l’Église Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21 18:00:00
fin : 2025-08-21

Date(s) :
2025-08-21

Concert musique et voix avec Ubaldo ROSSO et Elena Zegna à l’église de Montmartin-sur-Mer.   .

Place de l’Église Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 18 41 71 31 

English : CONCERT LA ROMANCE DES BACH PERE ET FILS

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT LA ROMANCE DES BACH PERE ET FILS Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-14 par Coutances Tourisme