Concert La Rue Kétanou Le Tube Seignosse
Concert La Rue Kétanou Le Tube Seignosse samedi 16 janvier 2027.
Seignosse
Concert La Rue Kétanou
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 19:00:00
fin : 2027-01-16
Date(s) :
2027-01-16
Depuis plus de vingt ans, La Rue Kétanou cultive une chanson libre et fraternelle.
Samedi 16 janvier 2027 à 19h
Concert La Rue Kétanou
Depuis plus de vingt ans, La Rue Kétanou cultive une chanson libre et fraternelle. Autour de la plume de Florent Vintrigner, le groupe réunit l’énergie transversale de Mourad Musset, l’esprit de troupe d’Olivier Leite, le souffle nomade de l’accordéoniste Pierre Luquet (arrivé en 2016) et, désormais, le groove métissé de la percussionniste Narjess Saad, électron libre formée par GUEM et passée par Playing For Change (Manu Chao).
Tarif 33€
Assis/Debout Placement Libre
Infos et billetterie le-tube.net .
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert La Rue Kétanou
For more than twenty years, La Rue K%E9tanou has been creating music that is free-spirited and celebratory of brotherhood.
L’événement Concert La Rue Kétanou Seignosse a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Seignosse
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